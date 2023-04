Come sarà la festa Scudetto del Napoli: due giorni tra stadio ‘Maradona’ e piazza Plebiscito (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una doppia festa organizzata in due giorni, il 3 e 4 giugno. La prima allo stadio Maradona con la consegna della coppa Scudetto al Napoli e la seconda il 4 giugno in piazza del Plebiscito con i calciatori sul palco. E’ questa la prima bozza presa in considerazione alla Prefettura di Napoli al tavolo tecnico per organizzare in sicurezza la celebrazione dello Scudetto del Napoli, secondo quanto si apprende alla fine della riunione. Al tavolo della Prefettura con il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano c’erano anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Al termine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Una doppiaorganizzata in due, il 3 e 4 giugno. La prima alloMaradona con la consegna della coppaale la seconda il 4 giugno indelcon i calciatori sul palco. E’ questa la prima bozza presa in considerazione alla Prefettura dial tavolo tecnico per organizzare in sicurezza la celebrazione dellodel, secondo quanto si apprende alla fine della riunione. Al tavolo della Prefettura con il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano c’erano anche il presidente delAurelio De Laurentiis e il sindaco diGaetano Manfredi. Al termine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di ge… - AllMusicItalia : Ok ci arrendiamo i #donnalisi hanno spaccato! #ilcielostanotte fino a domani a mezzanotte come 1a canzone nelle nos… - dottorbarbieri : ?????? TRUMP SARÀ ARRESTATO E FOTOSEGNALATO (di fronte e di profilo, come prevede la prassi) È la prima volta per un ex Presidente USA. - pierlogigi : RT @stebaraz: Guardo a Berlusconi con la pietà che meritano un anziano sofferente e la sua famiglia. E mi fa tenerezza. Ma quando sarà il… - graziellacesari : RT @daniela_garbati: Più che altro ignorante come una capra (e mi scuso xla capra).Non ha capito che sarà Direttore Editoriale. ?????? -