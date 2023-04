"Come le sigarette": l'avviso politicamente corretto contro i libri e film scorretti (Di giovedì 6 aprile 2023) La casa editrice Pam Macmillan pone l'accento sugli elementi "razzisti" di Via col Vento con tanto di nuova prefazione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) La casa editrice Pam Macmillan pone l'accento sugli elementi "razzisti" di Via col Vento con tanto di nuova prefazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianluca_delpre : RT @softJumped: @sportface2016 Uscirà fuori tutta la merda della Serie A, e non ci sarà il mio Napoli che non si è mai piegato a certe logi… - luddynski : @Aokaze87 @davide_bkct Penso che lo seccherò a cazzo di cane per fumarlo in pipa. Sigarette non saprei come fare a fare trinciato fine - neetally : RT @MaxxGhe: Wright, che con Barrett condivideva l’appartamento, dovette mentire a Syd: “Ho dovuto dire cose come: 'Syd, vado a prendere un… - e_romanzi : @eccomiquisonio Io è come se dicessi vado a comprare le sigarette - falcoRTW : RT @minifeetforu: La mia faccia dice tutto, sonno sonno. Buongiorno, caffè e sigarette sul mio verse per un risveglio come si deve.??? Fi… -