Come in Francia così in Italia | un solo grido | fateci vivere! di G Gambino

Sono settimane che un fantasma si aggira per l'Europa agitando i sonni dei governanti europei: da Parigi a Berlino, passando per Israele, le piazze si riempiono e si infiammano. Per motivi diversi, naturalmente, ma con un minimo comune denominatore. E cioè la richiesta, da parte dei cittadini, di essere ascoltati e inclusi nelle decisioni che riguardando le loro vite. In Francia, ad esempio, i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron scavalcando il Parlamento, che ha comportato l'innalzamento dell'età pensionabile dagli attuali 62 ai 64 anni di età. Ad essere maggiormente colpiti dalla riforma in questione sono i lavoratori della classe media, quelli delle fasce più povere o appartenenti alle cosiddette categorie usuranti. Mentre Parigi brucia, noi Italiani, che in pensione ...

