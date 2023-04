"Come col Milan": l'avvertimento durissimo che fa tremare Inzaghi (Di giovedì 6 aprile 2023) Paulo Sousa avverte l'Inter. La Salernitana con le grandi vende cara la pelle e il tecnico granata non ne fa assolutamente mistero. "Ogni momento è buono per cementare le nostre consapevolezze e fare punti - afferma Paulo Sousa -. Con le squadre importanti abbiamo anche già fatto risultato Come contro il Milan a San Siro. Abbiamo anche la forma fisica che deve sorreggerci per affrontare un avversario complesso Come l'Inter. Dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, devono sentirsi rappresentati ai massimi livelli e darci tutto. Bisogna concedere poco all'Inter, guadagnare quanto più campo è possibile, avere più possesso palla e capacità di arrivare sull'ultimo terzo con più giocatori: se arriviamo lì abbiamo i giocatori che possono essere determinanti. Il momento della stagione è importante e c'è bisogno di punti". La squadra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Paulo Sousa avverte l'Inter. La Salernitana con le grandi vende cara la pelle e il tecnico granata non ne fa assolutamente mistero. "Ogni momento è buono per cementare le nostre consapevolezze e fare punti - afferma Paulo Sousa -. Con le squadre importanti abbiamo anche già fatto risultatocontro ila San Siro. Abbiamo anche la forma fisica che deve sorreggerci per affrontare un avversario complessol'Inter. Dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, devono sentirsi rappresentati ai massimi livelli e darci tutto. Bisogna concedere poco all'Inter, guadagnare quanto più campo è possibile, avere più possesso palla e capacità di arrivare sull'ultimo terzo con più giocatori: se arriviamo lì abbiamo i giocatori che possono essere determinanti. Il momento della stagione è importante e c'è bisogno di punti". La squadra ...

