Colpo di Scena: Orietta Berti Resta Al Gf Vip! (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, la nostra Orietta Berti sarà di nuovo opinionista anche nell’ottava edizione del Grande fratello Vip. La cantante sarebbe vincolata dal contratto stipulato con Mediaset che prevedrebbe la sua presenza accanto a Signorini per due edizioni. Quindi, se ciò fosse vero, la rivedremo a settembre. Ecco i dettagli sulla vicenda! Orietta Berti opinionista anche al Gf Vip 8? A distanza di meno di 24 ore dalla finalissima del Gf Vip 7, che ha visto trionfare Nikita Pelizon, già si sta parlando dell’ottava edizione. L’appuntamento con Signorini e i nuovi Vipponi è per settembre. Da settimane però, in rete si parla di un possibile addio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per quanto riguarda la moglie di Bonolis, pare quasi certo che non ci sarà ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, la nostrasarà di nuovo opinionista anche nell’ottava edizione del Grande fratello Vip. La cantante sarebbe vincolata dal contratto stipulato con Mediaset che prevedrebbe la sua presenza accanto a Signorini per due edizioni. Quindi, se ciò fosse vero, la rivedremo a settembre. Ecco i dettagli sulla vicenda!opinionista anche al Gf Vip 8? A distanza di meno di 24 ore dalla finalissima del Gf Vip 7, che ha visto trionfare Nikita Pelizon, già si sta parlando dell’ottava edizione. L’appuntamento con Signorini e i nuovi Vipponi è per settembre. Da settimane però, in rete si parla di un possibile addio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e. Per quanto riguarda la moglie di Bonolis, pare quasi certo che non ci sarà ...

