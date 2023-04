Colonnine di ricarica - Sono 60 le stazioni attivate da Free To X in autostrada (Di giovedì 6 aprile 2023) E fanno sessanta. Tante Sono le stazioni di ricarica ad alta potenza attivate da Free To X, spin-off di Autostrade per l'Italia consacrata allo sviluppo di servizi per la mobilità e, in particolare, all'installazione di Colonnine Hpc nelle aree di servizio della rete controllata dalla società. Ultime arrivate Sono quelle collocate a Lario est, sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Como. La nuova apertura fa seguito alle più recenti di Sillaro est e ovest sull'A14 Bologna-Taranto, in prossimità del casello di Castel San Pietro: ora questa autostrada può contare su 14 infrastrutture, equamente distribuite tra la direzione nord e quella sud. Omogena è, al momento, anche la distribuzione geografica delle ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 aprile 2023) E fanno sessanta. Tantelediad alta potenzadaTo X, spin-off di Autostrade per l'Italia consacrata allo sviluppo di servizi per la mobilità e, in particolare, all'installazione diHpc nelle aree di servizio della rete controllata dalla società. Ultime arrivatequelle collocate a Lario est, sull'A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Como. La nuova apertura fa seguito alle più recenti di Sillaro est e ovest sull'A14 Bologna-Taranto, in prossimità del casello di Castel San Pietro: ora questapuò contare su 14 infrastrutture, equamente distribuite tra la direzione nord e quella sud. Omogena è, al momento, anche la distribuzione geografica delle ...

