Collaboratore scolastico, diploma mai conseguito? Deve restituire il 50% degli stipendi e contributi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il caso in commento riguarda un pronunciamento della Corte dei Conti chiamata a decidere sulla responsabilità amministrativa di un Collaboratore scolastico conseguente all’indebito ottenimento di contratto di lavoro per l’effetto di false dichiarazioni in merito al possesso di un diploma, mai conseguito, e di titoli di servizio quale Collaboratore scolastico non corrispondenti al vero. In relazione ai fatti contestati, il convenuto è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura della Repubblica e con successiva sentenza i reati contestati venivano dichiarati estinti per il buon esito della messa alla prova dell’imputato. Si pronuncia la Corte dei Conti per la Regione Toscana con sentenza n. 23 / 2023 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Il caso in commento riguarda un pronunciamento della Corte dei Conti chiamata a decidere sulla responsabilità amministrativa di unconseguente all’indebito ottenimento di contratto di lavoro per l’effetto di false dichiarazioni in merito al possesso di un, mai, e di titoli di servizio qualenon corrispondenti al vero. In relazione ai fatti contestati, il convenuto è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura della Repubblica e con successiva sentenza i reati contestati venivano dichiarati estinti per il buon esito della messa alla prova dell’imputato. Si pronuncia la Corte dei Conti per la Regione Toscana con sentenza n. 23 / 2023 L'articolo .

