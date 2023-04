Colite ulcerosa | nuova terapia orale che migliora qualità di vita

(Di giovedì 6 aprile 2023) Si chiama Filgotinib ed è un JAK - inibitore su cui si basa unaper la cura della, una malattia che colpisce in Italia circa 150mila persone, in prevalenza giovani adulti ...

Si chiama Filgotinib ed è un JAK - inibitore su cui si basa una nuova terapia per la cura della colite ulcerosa, una malattia che colpisce in Italia circa 150mila persone, in prevalenza giovani adulti nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Un numero destinato a crescere nei prossimi 15 anni, secondo le previsioni. Una persona nel pieno della vita sociale e lavorativa. È il profilo spesso ricorrente del paziente con colite ulcerosa, patologia cronica caratterizzata dall'infiammazione del rivestimento mucoso del colon e del retto. Il peso di questa malattia infiammatoria cronica dell'intestino (Mici) sulla qualità di vita.

