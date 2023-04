COISP manifesterà a San Giuseppe Vesuviano

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il Sindacato di Poliziadarà vita ad un volantinaggio a Sanper mettere far conoscere i problemi del Commissariato Il 6 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piazza Elena D’Aosta, adiacente il palazzo del Comune di San, e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 in Piazza Garibaldi, adiacente al Santuario di San, una delegazione del Sindacato di Polizia, tra i maggiormente rappresentativi a livello nazionale e con una rappresentanza di circa 1000 operatori di polizia partenopei svolgerà, nel rispetto delle norme vigenti, un’attività di volantinaggio con esposizione di materiale informativo. Lo Annuncia una nota dello stesso sindacatoarrivata in redazione. Il volantinaggio è finalizzao ...