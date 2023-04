Cnr, un convegno del mio istituto conferma il ruolo della Cina per un futuro di pace (Di giovedì 6 aprile 2023) Il convegno organizzato dal mio istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle Ricerche presso l’Aula Convegni del Consiglio, venerdì scorso 31 marzo, costituisce una brillante dimostrazione del ruolo che ricercatori, scienziati e giuristi realmente indipendenti possono svolgere per affermare le ragioni del diritto internazionale, e quindi della pace e della cooperazione per trovare soluzioni comuni a problemi che sono globali, dalla devastazione ambientale, al dilagare della povertà materiale e culturale all’approfondimento delle diseguaglianze, e soprattutto allo spettro della guerra nucleare che incombe sulle nostre esistenze. Guest star del convegno è stato l’ambasciatore della Repubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilorganizzato dal miodi studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle Ricerche presso l’Aula Convegni del Consiglio, venerdì scorso 31 marzo, costituisce una brillante dimostrazione delche ricercatori, scienziati e giuristi realmente indipendenti possono svolgere per affermare le ragioni del diritto internazionale, e quindicooperazione per trovare soluzioni comuni a problemi che sono globali, dalla devastazione ambientale, al dilagarepovertà materiale e culturale all’approfondimento delle diseguaglianze, e soprattutto allo spettroguerra nucleare che incombe sulle nostre esistenze. Guest star delè stato l’ambasciatoreRepubblica ...

