Click day | dalla Campania il 43% delle richieste | «Migranti indispensabili»

Riserva più di una sorpresa il dettaglio delle richieste di lavoratori stranieri andate esaurite in pochissime ore il 27 marzo nel cosiddetto. Dopo le tante voci levatesi nei mesi scorsi ...I dati trasmessi dal Viminale dicono che il maggior numero di istanze riguarda la Campania (109.716), seguita da Lazio (20.879) e Veneto (20.661). Dalle 9 del 27 marzo - ildel decreto flussi 2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote ...109 mila dalla Campania. "Alle ore 9.00 del 27 marzo ha avuto inizio il '', previsto dal Decreto flussi 2022: oltre 252.000 le istanze trasmesse dai datori di lavoro - rispetto alle 82.705 quote previste - per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di ...

Decreto flussi, click day: oltre 252 mila domande, boom in Campania Corriere della Sera

è il numero registrato nella provincia di Milano per le istanze legate al decreto flussi 2022: dal 27 marzo, giorno del click day, fino a ieri sono state registrate complessivamente in tutta Italia ...Lavoratori italiani Non pervenuti: aprite le frontiere. Il click day dello scorso 27 marzo per raccogliere le domande di ingresso di stranieri da parte dei datori di lavoro si è chiuso con un ...