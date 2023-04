Cina, misure ferme e energiche dopo l'incontro Tsai - McCarthy (Di giovedì 6 aprile 2023) La Cina assicura che adotterà "misure ferme ed energiche" all'indomani dell'incontro avvenuto a Los Angeles tra la presidente di Taiwan Tsai Ing - wen e lo speaker della Camera americana Kevin ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Laassicura che adotterà "ed" all'indomani dell'avvenuto a Los Angeles tra la presidente di TaiwanIng - wen e lo speaker della Camera americana Kevin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annaottanelli : RT @XinhuaItalia: Il settore logistico cinese ha registrato una crescita costante nel mese di marzo, grazie ai risultati delle misure adott… - XinhuaItalia : Il settore logistico cinese ha registrato una crescita costante nel mese di marzo, grazie ai risultati delle misure… - augucorni : @rusembitaly e quali sarebbero queste misure tecnico-militari? no perché stiamo aspettando ancora quelle contro l'I… - ParfemR : 'In risposta agli atti di collusione gravemente sbagliati tra Stati Uniti e Taiwan, la Cina adotterà misure risolut… - franco56it : La Cina minaccia gli Stati Uniti con misure drastiche per proteggere la sovranità. Adotterà misure forti e risolute… -