Ciclismo, Vittoria Guazzini dà l’addio alla Parigi-Roubaix: frattura al bacino nella ricognizione (Di giovedì 6 aprile 2023) Vittoria Guazzini, una delle cicliste più importanti del movimento femminile italiano e internazionale, non sarà al via della Parigi-Roubaix 2023, in programma sabato 8 aprile. L’azzurra ha infatti riportato la frattura del bacino a causa di una caduta, verificatasi nel corso della ricognizione sul percorso. Gli esami a cui è stata sottoposta hanno evidenziato che, questo esito, purtroppo, la costringerà non solo a saltare “L’inferno del Nord”, ma anche una successiva parte di stagione, senza avere, al momento, ancora una possibile data per il rientro. Queste le parole, cariche di rammarico, della ciclista della FDJ – Suez: “Suppongo che la Roubaix non sia proprio la mia corsa: sono venuta due volte e due volte riparto con delle ossa rotte (la prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023), una delle cicliste più importanti del movimento femminile italiano e internazionale, non sarà al via della2023, in programma sabato 8 aprile. L’azzurra ha infatti riportato ladela causa di una caduta, verificatasi nel corso dellasul percorso. Gli esami a cui è stata sottoposta hanno evidenziato che, questo esito, purtroppo, la costringerà non solo a saltare “L’inferno del Nord”, ma anche una successiva parte di stagione, senza avere, al momento, ancora una possibile data per il rientro. Queste le parole, cariche di rammarico, della ciclista della FDJ – Suez: “Suppongo che lanon sia proprio la mia corsa: sono venuta due volte e due volte riparto con delle ossa rotte (la prima ...

