Ciclismo | Giro Paesi Baschi Vingegaard domina ancora in salita

Il campione danese anticipa ancora Landa ed è sempre più leader della classifica ROMA - Jonas Vingegaard si conferma lo scalatore numero uno deldei Paesi Baschi. Dopo aver domato ieri il traguardo in salita di Villabona ed aver indossato la maglia gialla di leader della classifica generale, il 26enne corridore danese della Jumbo - Visma, ...Va a Jonas Vingegaard la quarta tappa deldei Paesi Baschi , dopo una volata a due in cui è riuscito a prevalere su Mikel Landa. Secondo successo consecutivo per l'ultimo vincitore del Tour de France, che aveva trionfato anche ieri ad ...Jonas Vingegaard ha vinto la quarta tappa dell'Itzulia, exdei Paesi Baschi: 175 km molto mossi con partenza e arrivo a Santurtzi. Il 26enne danese della ... Leggi i commenti: tutte le ...

Sono state ufficializzate le date in cui si svolgerà la 34/a edizione del Giro d'Italia donne. La 'corsa rosa' delle ragazze, tornata l'anno scorso a far parte del World Tour, partirà venerdì 30 ...Ciclismo, Parigi-Roubaix: i favoriti Un anno fa il vincitore ... Non ci sarà Tadej Pogacar, reduce dall'impresa al Giro delle Fiandre. Il campione sloveno ha detto che ci proverà nei prossimi anni, ...