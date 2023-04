Ci vediamo da Mario: F.1 tra strani silenzi e senso di smarrimento (Di giovedì 6 aprile 2023) Passano i giorni, sale l'onda montante delle polemiche per lo svolgimento rocambolesco e inedito del GP d'Australia di F.1 , con ben tre bandiere rosse e quattro partenze, eppure tutti parlano meno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023) Passano i giorni, sale l'onda montante delle polemiche per lo svolgimento rocambolesco e inedito del GP d'Australia di F.1 , con ben tre bandiere rosse e quattro partenze, eppure tutti parlano meno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ci vediamo alle 18 a Omegna, sul Lago di Orta a sostegno del candidato sindaco per il Terzo Polo, Mario Cavigioli. - AlanPanassiti : @Gaetano_io_5 @r3j3tt0 @poliziadistato @SiulpNazionale Buona vita, Mario. Ci vediamo per i risarcimenti. - womanmarycrazia : Ci vediamo da Mario prima o poi... I corvi conoscono poco il diritto Dovrebbero iniziare a studiarlo… - Giadscar : @Wanda51662624 @n0nl0s0spiegare Eccoci qua sig. Mario specifichi pure in cambio di cosa e cosa ha dato ai professor… - mario_bontempo : RT @matteorenzi: Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook all… -