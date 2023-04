Christian 2, anticipazioni del finale di stagione: ecco come finirà (Di giovedì 6 aprile 2023) La seconda stagione di Christian si appresta chiudere in bellezza con gli ultimi due episodi: ecco cosa aspettarsi. L’ultimo appuntamento della serie, incentrata sul Santo Picchiatore, andrà in onda domani sera venerdì 7 aprile su Sky Atlantic: ecco cosa aspettarsi. William Shakespeare scriveva: “Alcuni si innalzano con il peccato, altri precipitano con la virtù”. Nel piccolo universo di Città-Palazzo la lotta fra bene e male mette a dura prova Christian, il “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce, protagonista del supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Domani venerdì 7 aprile approderanno i due episodi finali in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli ultimi due atti della seconda stagione, quinto e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 aprile 2023) La secondadisi appresta chiudere in bellezza con gli ultimi due episodi:cosa aspettarsi. L’ultimo appuntamento della serie, incentrata sul Santo Picchiatore, andrà in onda domani sera venerdì 7 aprile su Sky Atlantic:cosa aspettarsi. William Shakespeare scriveva: “Alcuni si innalzano con il peccato, altri precipitano con la virtù”. Nel piccolo universo di Città-Palazzo la lotta fra bene e male mette a dura prova, il “santo picchiatore” interpretato da Edoardo Pesce, protagonista del supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Domani venerdì 7 aprile approderanno i due episodi finali in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli ultimi due atti della seconda, quinto e ...

