Chiuso il concorso «AVANZI CON GUSTO» di Parmalat Educational. Vota la tua ricetta antispreco preferita! (Di giovedì 6 aprile 2023) Oltre 580 le ricette in gara realizzate dalle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di tutta Italia. Gli ingredienti in comune sono la sostenibilità e il latte o un suo derivato. C’è tempo fino al 20 aprile 2023 per scegliere e Votare la ricetta più creativa del concorso didattico di Parmalat Educational «AVANZI L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Oltre 580 le ricette in gara realizzate dalle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado di tutta Italia. Gli ingredienti in comune sono la sostenibilità e il latte o un suo derivato. C’è tempo fino al 20 aprile 2023 per scegliere ere lapiù creativa deldidattico diL'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dedalus12470353 : RT @luisa83156856: @Barbarab1974FAN @stanzaselvaggia Ah ecco perché volete equiparare le lauree prese all’estero in qualche università comp… - luisa83156856 : @Barbarab1974FAN @stanzaselvaggia Ah ecco perché volete equiparare le lauree prese all’estero in qualche università… - Neestore : Bando di concorso aperto nel 2019 poi chiuso per la pandemia, si riapre per fare nuova domanda nel 2022, adesso la… - SikilyNews : Santa Teresa, chiuso il concorso per un posto all'Ufficio tecnico: decretato il vincitore -