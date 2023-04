“Chiesina C A A mbia” | segnaletica inclusiva per una città accessibile

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quante volte ci lamentiamo di quanto le nostre– e più in generale il nostro Paese – sia ancora indietro per quanto riguarda la piena inclusione delle persone disabili? Ma a piccoli passi, buttando giù mattone per mattone quei muri che tengono ancora separate queste cittadine e cittadini dal resto della popolazione, una società più aperta eper tutt*, è possibile. Un esempio virtuoso in questo senso arriva daUzzanese, in provincia di Pistoia: qui è nato infatti un progetto distradale ripensata secondo i criteri della comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Il Comune diUzzanese ha inaugurato la nuovapubblica integrata secondo i criteri della comunicazione aumentativa alternativa (Fondazione Raggio ...