Chiara Ferragni, sorrisi al parco con i figli Leone e Vittoria (Di giovedì 6 aprile 2023) L'imprenditrice, da poco rientrata dal Sudafrica, ha trascorso qualche ora al sole insieme ai suoi bambini. Le foto della giornata Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) L'imprenditrice, da poco rientrata dal Sudafrica, ha trascorso qualche ora al sole insieme ai suoi bambini. Le foto della giornata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Amadeus starebbe pensando di coinvolgere Chiara Ferragni per Sanremo 2024, questa volta per tutta la d… - FranAltomare : Titti alla Federico II per il nuovo corso di laurea in #MonelliKids. Esami del primo anno: fondamenti di Camperos… - pobeganesimo : @frlssxtwfs @28LandHsince12 La tua diventa un logo, una immagine. Ci lavora un'azienda dietro di te e dai lavoro a… - infoitcultura : Fan di Chiara Ferragni vittime di truffa: l'influencer interviene con un comunicato ufficiale - infoitcultura : Chiara Ferragni, l'allerta ai fan: «State attenti alle truffe». Cosa è successo -