Chiara Ferragni mette in allarme i fan: “Fate attenzione”. Ecco che cosa è successo (Di giovedì 6 aprile 2023) Chiara Ferragni mette in allarme i fan: “Fate attenzione” Chiara Ferragni ha messo in allerta i suoi fan per delle possibili truffe legate a un contest che il suo brand ha lanciato nei giorni scorsi. Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha postato un comunicato ufficiale della sua azienda aggiungendo: “Attenti agli annunci fake”. Nei giorni scorsi, infatti, Chiara Ferragni Brand ha lanciato un contest rivolto ai follower finalizzato a vincere alcuni prodotti del marchio fondato dall’imprenditrice digitale. Alcuni follower, però, ne hanno approfittato per tentare di ingannare gli utenti creando profili falsi che si spacciavano per il brand di Chiara Ferragni ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023)ini fan: “ha messo in allerta i suoi fan per delle possibili truffe legate a un contest che il suo brand ha lanciato nei giorni scorsi. Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha postato un comunicato ufficiale della sua azienda aggiungendo: “Attenti agli annunci fake”. Nei giorni scorsi, infatti,Brand ha lanciato un contest rivolto ai follower finalizzato a vincere alcuni prodotti del marchio fondato dall’imprenditrice digitale. Alcuni follower, però, ne hanno approfittato per tentare di ingannare gli utenti creando profili falsi che si spacciavano per il brand di...

