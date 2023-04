Chiara Ferragni avverte i fan sulla truffa a suo nome per il giveaway: «Si spacciano per me con il mio brand: attenti a chi vi scrive» (Di giovedì 6 aprile 2023) Allarme truffa per Chiara Ferragni che poche ore fa ha messo in guardia i suoi 29 milioni di follower su alcune false iniziative che continuano a circolare nel web a suo nome. Negli ultimi giorni l’imprenditrice digitale ha dato il via a un concorso destinato a tutti gli utenti che la seguono su Instagram: il «giveaway» ha come finalità quello di far vincere ai follower alcuni prodotti del noto brand Chiara Ferragni. Ad approfittare del progetto però anche alcuni utenti malintenzionati che attraverso profili falsi creati su Instagram hanno cominciato a spacciarsi per il marchio dell’influencer chiedendo ai follower, con tutta probabilità, anche soldi in cambio. «Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Allarmeperche poche ore fa ha messo in guardia i suoi 29 milioni di follower su alcune false iniziative che continuano a circolare nel web a suo. Negli ultimi giorni l’imprenditrice digitale ha dato il via a un concorso destinato a tutti gli utenti che la seguono su Instagram: il «» ha come finalità quello di far vincere ai follower alcuni prodotti del noto. Ad approfittare del progetto però anche alcuni utenti malintenzionati che attraverso profili falsi creati su Instagram hanno cominciato a spacciarsi per il marchio dell’influencer chiedendo ai follower, con tutta probabilità, anche soldi in cambio. «Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname ...

