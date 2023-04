Chi erano i membri del battaglione Bozen spiegato da chi ne fece parte (Di giovedì 6 aprile 2023) Il frastuono che si è rialzato grottescamente sull’azione militare di via Rasella è stato così fitto da rendere difficile tenergli dietro. Salvo dunque che mi fosse sfuggito, solo ieri è stata recuperata dalla stampa quotidiana la serie di testimonianze raccolte in quattro articoli, nel 1979, da Umberto Gandini per il quotidiano Alto Adige, e poi pubblicate in volume. Gandini (1935-2021) è stato giornalista, romanziere, formidabile traduttore. Pensò allora di andare ad ascoltare la voce dei membri viventi del cosiddetto battaglione Bozen, il Polizeiregiment la cui 11esima compagnia era stata colpita in via Rasella. Rievocando il lavoro di Gandini sull’Alto Adige di ieri, Paolo Cagnan ricorda il proposito originario della formazione del battaglione, farne una truppa per la lotta antipartigiana, e l’atteggiamento dei ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023) Il frastuono che si è rialzato grottescamente sull’azione militare di via Rasella è stato così fitto da rendere difficile tenergli dietro. Salvo dunque che mi fosse sfuggito, solo ieri è stata recuperata dalla stampa quotidiana la serie di testimonianze raccolte in quattro articoli, nel 1979, da Umberto Gandini per il quotidiano Alto Adige, e poi pubblicate in volume. Gandini (1935-2021) è stato giornalista, romanziere, formidabile traduttore. Pensò allora di andare ad ascoltare la voce deiviventi del cosiddetto, il Polizeiregiment la cui 11esima compagnia era stata colpita in via Rasella. Rievocando il lavoro di Gandini sull’Alto Adige di ieri, Paolo Cagnan ricorda il proposito originario della formazione del, farne una truppa per la lotta antipartigiana, e l’atteggiamento dei ...

