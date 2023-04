Chi è uscito ad Amici 22? Eliminato quarta puntata serale: Angelina al centro di una discussione tra Michele e Todaro, le anticipazioni dell’8 aprile (Di giovedì 6 aprile 2023) Chi è stato uscito ad Amici 22? Durante la quarta puntata del serale registrato giovedì 6 aprile (e andrà in onda sabato 8), tra gli allievi finiti al ballottaggio finale abbiamo ritrovato due ballerini (attenzione spoiler) mentre Angelina Mango è stata al centro della scena per via di una forte discussione tra Michele Bravi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 aprile 2023) Chi è statoad22? Durante ladelregistrato giovedì 6(e andrà in onda sabato 8), tra gli allievi finiti al ballottaggio finale abbiamo ritrovato due ballerini (attenzione spoiler) mentreMango è stata aldella scena per via di una fortetraBravi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZHelleina : RT @LaurettaBianco: @GeorgeCiupilan Come vedi i fan di chi credeva di vincere stanno rosicando ?????? grazie George per come ti sei accorto ap… - soyymarti : chi è uscito: - _lamartyy_ : qualcuno si piazzi fuori dagli studi e ci dica chi è uscito, io a sabato notte non ci arrivo viva - LaurettaBianco : @GeorgeCiupilan Come vedi i fan di chi credeva di vincere stanno rosicando ?????? grazie George per come ti sei accort… - Stefy1269 : Christian starà tartassando di telefonate raimondo per sapere chi è uscito -