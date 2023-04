Chi è stato eliminato durante la quarta puntata di Amici, le anticipazioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 8 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi – registrata oggi – chi è stato eliminato? Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; nella seconda sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G; mentre nella terza puntata ha avuto la peggio Samuele Segreto. “È stato surreale… A settembre prossimo sarò a New York!” Le prime parole di Samu subito dopo l’eliminazione nella terza puntata del Serale di #Amici22… Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/b8PxgO13FN — Witty TV (@WittyTV) April 3, 2023 Chi uscirà sabato 8 aprile? La puntata è stata registrata oggi – giovedì 6 ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 8 aprile andrà in onda ladel serale didi Maria De Filippi – registrata oggi – chi è? Nel corso della primaabbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; nella seconda sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G; mentre nella terzaha avuto la peggio Samuele Segreto. “Èsurreale… A settembre prossimo sarò a New York!” Le prime parole di Samu subito dopo l’eliminazione nella terzadel Serale di #22… Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/b8PxgO13FN — Witty TV (@WittyTV) April 3, 2023 Chi uscirà sabato 8 aprile? Laè stata registrata oggi – giovedì 6 ...

