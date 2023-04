Chi è Marta Fascina? Compagna di Silvio Berlusconi, il “matrimonio simbolico”: oggi tramite tra famiglia e partito (Di giovedì 6 aprile 2023) Marta Fascina è una figura centrale in questo momento. Compagna di Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una presunta patologia del sangue, è anche colei alla quale nelle ultime ore in tanti si sono rivolti, domandando con apprensione quali fossero le condizioni di salute dell’ex premier. Marta Fascina,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 aprile 2023)è una figura centrale in questo momento.di, attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una presunta patologia del sangue, è anche colei alla quale nelle ultime ore in tanti si sono rivolti, domandando con apprensione quali fossero le condizioni di salute dell’ex premier.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

