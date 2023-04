Chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 6 aprile 2023) su Rai 1? Lory Del Santo e Marco Cucolo sono una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana, soprattutto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi dello scorso anno. I due sono legati da tempo e la loro relazione sembrava indissolubile fino a una presunta crisi che però ora sembra superata. Ma conosciamo meglio Marco Cucolo, il giovane fidanzato di Lory Del Santo che ha incuriosito tanti telespettatori anche per la sua età. Marco Cucolo, classe 1992, è diventato noto per essere il fidanzato di Lory Del Santo. Per parecchio tempo, la loro relazione è stata molto chiacchierata a causa della loro evidente differenza d’età. Il giovane, ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023) su Rai 1?Delsono una delle coppie più chiacchierate della televisione italiana, soprattutto dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi dello scorso anno. I due sono legati da tempo e la loro relazione sembrava indissolubile fino a una presunta crisi che però ora sembra superata. Ma conosciamo meglio, il giovanediDelche ha incuriosito tanti telespettatori anche per la sua età., classe 1992, è diventato noto per essere ildiDel. Per parecchio tempo, la loro relazione è stata molto chiacchierata a causa della loro evidente differenza d’età. Il giovane, ...

