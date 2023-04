Chi è Betul | il personaggio della soap Terra Amara

segue le puntate italiane di Terra Amara lo sa bene: quando l'intrigante ermin Yaman (Sibel Taçolu) si mette in testa qualcosa, bisogna aspettarsi il peggio. Non a caso, la donna darà il via ad un ...Mai decidere di risposarsi, soprattutto se la tua prima moglie è stata l'egoista e intrigante ermin Yaman (Sibel Taçolu). È questa la difficoltà che dovrà affrontare il dottor Sabahattin Arcan (Turgay ...Terra Amara, trame: ermin ci sta provando con Hatip Eh sì: dopo avergli detto che non voleva 'tradirlo' col tentativo di scappare in Francia dalla figlia, ermin farà sapere a Hatip di non ...

Terra Amara, chi è Betul e la sua attrice TVSerial.it