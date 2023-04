"Chi c'è davanti alle porte del San Raffaele": il dettaglio che preoccupa (Di giovedì 6 aprile 2023) C'era anche una troupe svedese fuori dal San Raffaele di Milano dove dalle cinque di ieri mattina è ricoverato Silvio Berlusconi. «Ogni quotidiano della nostra nazione sta aprendo con questa notizia», ha riferito ai cronisti presenti il giornalista del quotidiano Expressen di Stoccolma, Niklas Svensson. L'ex premier è molto noto anche in tutta la Scandinavia, e infatti la notizia del ricovero è rimbalzata velocemente pure in Norvegia e Finlandia. Tra le prime (fra i media stranieri) ad arrivare fuori dal San Raffaele anche una troupe proveniente dalla Svizzera. Dopo poco è giunto un giornalista dall'Austria. «Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano», titolava online il britannico Guardian, che ha dedicato un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia è stata cliccatissima pure in Sudamerica, soprattutto in Brasile e in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) C'era anche una troupe svedese fuori dal Sandi Milano dove dcinque di ieri mattina è ricoverato Silvio Berlusconi. «Ogni quotidiano della nostra nazione sta aprendo con questa notizia», ha riferito ai cronisti presenti il giornalista del quotidiano Expressen di Stoccolma, Niklas Svensson. L'ex premier è molto noto anche in tutta la Scandinavia, e infatti la notizia del ricovero è rimbalzata velocemente pure in Norvegia e Finlandia. Tra le prime (fra i media stranieri) ad arrivare fuori dal Sananche una troupe proveniente dalla Svizzera. Dopo poco è giunto un giornalista dall'Austria. «Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano», titolava online il britannico Guardian, che ha dedicato un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia è stata cliccatissima pure in Sudamerica, soprattutto in Brasile e in ...

