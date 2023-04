Chelsea | torna Lampard | traghettore fino a giugno

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) Frankale guiderà i Blues da traghettatoreal termine della stagione. L’ex centrocampista – che prende il posto di Potter – ha allenato già a Stamford Bridgea gennaio 2021, quando fu sostituito da Thomas Tuchel che vinse poi la Champions League in quella stessa stagione. Per il prossimo anno ilsembra deciso a puntare su Julian Nagelsmann, appena esonerato dal Bayern Monaco proprio per far posto a Tuchel., che lo scorso gennaio ha lasciato la panchina dell’Everton.esordirà sabato prossimo contro il Wolverhampton. SportFace.