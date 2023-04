Chelsea | sulla panchina torna Lampard fino a fine stagione

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) È durato poco l’incarico ad interim di Bruno Saltordel. Il club londinese, dopo aver esonerato Graham Potter domenica 2 aprile, nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile, ha annunciato un nuovo tecnico. Si tratta, in realtà, di un ritorno. I Blues, infatti, hanno affidato la propriaa Frank, leggenda del club da giocatore e già allenatore deldall’agosto 2019 al gennaio 2021: un periodo in cui non è riuscito a portare alcun trofeo alla bacheca del club. Esonerato per far posto a Thomas Tuchel prima degli ottavi di finale di Champions League, competizione che sarà vinta dai Blues col tedesco in, ritrova ladelalla vigilia dei quarti di finale due anni dopo ...