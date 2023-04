Chelsea, scelto il nuovo allenatore: c’è il nome (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo Sky Sports dovrebbe essere Frank Lampard il nuovo allenatore del Chelsea. Almeno fino a fine stagione. Dopo l’esonero di Potter,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo Sky Sports dovrebbe essere Frank Lampard ildel. Almeno fino a fine stagione. Dopo l’esonero di Potter,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Henri_Katuci : Il #Chelsea ha scelto l'Allenatore della prossima stagione. ??Tic-tac ???? #Calciomercato - DaniloBatresi : RT @it_inter: #Lukaku vuole spingere l'Inter a intavolare una trattativa con il Chelsea per averlo di nuovo in prestito, il belga ha scelto… - Sabbotheboomsl1 : Raffica pomeridiana delle 17 1)ho avuto altre conferme totali, #DeZerbi resta al #Brighton almeno un altro anno e… - 10Innamorato : RT @it_inter: #Lukaku vuole spingere l'Inter a intavolare una trattativa con il Chelsea per averlo di nuovo in prestito, il belga ha scelto… - ilio_3 : RT @GianmarcoDaria: ???? #Lukaku vuole spingere l'Inter a intavolare una trattativa con il Chelsea per averlo di nuovo in prestito, il belga… -