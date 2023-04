Chelsea | ritorno a sorpresa di Lampard | ma è solo una parentesi

Leggi su zon

(Di giovedì 6 aprile 2023) Alzi la mano chi aveva pronosticato un ribaltone del genere. Nemmeno nelle storie più fervide ci si sarebbe aspettato di rivedere Frankiesulla panchina del. Sì, perchè dopo gli esoneri di Tuchel e Potter, la dirigenza dei Blues ha deciso di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione. Una scelta ad interim, come spiegato esplicitamente da Todd Boehly, proprietario del club: “Siamo felici di dargli il bentornato. Frank è una leggenda in questo club. Mentre noi continuiamo il nostro processo di ricerca per un allenatore permanente, vogliamo dare al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile fino al termine della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno”. Consapevole della propria missione in terra londinese, e del proprio ...