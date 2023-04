Che offerta per Mourinho, pronti 120 milioni in due anni (Di giovedì 6 aprile 2023) Incredibile offerta per José Mourinho dall’Arabia Saudita. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al tecnico portoghese sarebbe stato offerto un contratto biennale da 60 milioni di euro a stagione. La volontà degli arabi sarebbe quella di convincere lo Special One ad allenare una tra Al Nassr, Al Ahli o Nazionale. José MourinhoChe offerta per José Mourinho Dopo Cristiano Ronaldo c’è l’intenzione di portare un altro mostro sacro di questo sport all’interno del mondo calcistico arabo. Allo stesso tempo circolano sempre più voci su un’offerta monstre che sarebbe stata recapitata a Lionel Messi. Il medio oriente vorrebbe svolgere un ruolo da protagonista come accaduto nell’ultimo Mondiale. Questa volta, secondo il quotidiano romano, José ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 aprile 2023) Incredibileper Josédall’Arabia Saudita. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al tecnico portoghese sarebbe stato offerto un contratto biennale da 60di euro a stagione. La volontà degli arabi sarebbe quella di convincere lo Special One ad allenare una tra Al Nassr, Al Ahli o Nazionale. JoséCheper JoséDopo Cristiano Ronaldo c’è l’intenzione di portare un altro mostro sacro di questo sport all’interno del mondo calcistico arabo. Allo stesso tempo circolano sempre più voci su un’monstre che sarebbe stata recapitata a Lionel Messi. Il medio oriente vorrebbe svolgere un ruolo da protagonista come accaduto nell’ultimo Mondiale. Questa volta, secondo il quotidiano romano, José ...

