"Che frase ha sentito prima del pugno": raptus-Cuadrado, il tassello decisivo (Di giovedì 6 aprile 2023) Uno scontro violentissimo che ha accompagnato la prima semifinale di andata tra Juventus e Inter. A fine gara, come è noto, c'è stata una rissa fortissima tra Cuadrado e Handanovic. Uno scontro che è poi degenerato in rissa davanti agli occhi dei tifosi allo stadio e davanti alle telecamere. Adesso si attendono le decisioni del giudice sportivo, ma di fatto comincia a delinearsi un quadro su come possano essere andate le cose in quei minuti roventi dopo il triplice fischio dell'arbitro. Dalla relazione che dovrà essere esaminata per le decisioni del giudice sportivo emergerebbe una pesante offesa ricevuta da Cuadrado. "Iniziava un vigoroso confronto al termine del quale Cuadrado colpiva con un violento pugno al volto Handanovic. Si scatenava, di seguito, una “mass confrontation”", si legge nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Uno scontro violentissimo che ha accompagnato lasemifinale di andata tra Juventus e Inter. A fine gara, come è noto, c'è stata una rissa fortissima trae Handanovic. Uno scontro che è poi degenerato in rissa davanti agli occhi dei tifosi allo stadio e davanti alle telecamere. Adesso si attendono le decisioni del giudice sportivo, ma di fatto comincia a delinearsi un quadro su come possano essere andate le cose in quei minuti roventi dopo il triplice fischio dell'arbitro. Dalla relazione che dovrà essere esaminata per le decisioni del giudice sportivo emergerebbe una pesante offesa ricevuta da. "Iniziava un vigoroso confronto al termine del qualecolpiva con un violentoal volto Handanovic. Si scatenava, di seguito, una “mass confrontation”", si legge nella ...

