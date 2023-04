Che cosa cambia (per noi e per Putin) con l’ingresso della Finlandia nella Nato (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa settimana al quartier generale Nato, a pochi chilometri dall’aeroporto di Bruxelles, è stata issata per la prima volta la bandiera finlandese. Il Paese nordico è diventato ufficialmente il trentunesimo membro dell’Alleanza atlantica. Il culmine di un rapido percorso avviato dal governo di Sanna Marin dopo l’invasione russa in Ucraina e che ha raccolto consensi trasversali sia tra i partiti politici che tra la popolazione. La Finlandia pone fine a un’epoca di neutralità durata tutta la Guerra fredda. Dopo la caduta del muro di Berlino, nonostante l’ingresso nell’Unione europea, Finlandia e Svezia hanno sempre interpretato il non-allineamento come precondizione per mantenere rapporti normali con Mosca nonostante non vi fosse alcun vincolo nei confronti del Cremlino. Ma l’aggressività di Putin ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) Questa settimana al quartier generale, a pochi chilometri dall’aeroporto di Bruxelles, è stata issata per la prima volta la bandiera finlandese. Il Paese nordico è diventato ufficialmente il trentunesimo membro dell’Alleanza atlantica. Il culmine di un rapido percorso avviato dal governo di Sanna Marin dopo l’invasione russa in Ucraina e che ha raccolto consensi trasversali sia tra i partiti politici che tra la popolazione. Lapone fine a un’epoca di neutralità durata tutta la Guerra fredda. Dopo la caduta del muro di Berlino, nonostantenell’Unione europea,e Svezia hanno sempre interpretato il non-allineamento come precondizione per mantenere rapporti normali con Mosca nonostante non vi fosse alcun vincolo nei confronti del Cremlino. Ma l’aggressività di...

