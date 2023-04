ChatGPT, la difesa di Open Ai sulla privacy: «Non usiamo l’intelligenza artificiale per profilare le persone. Proteggere i minori una delle priorità» (Di giovedì 6 aprile 2023) «Riconosciamo che come qualsiasi altra tecnologia questi strumenti comportano rischia reali, per questo lavoreremo per garantire sicurezza a tutti i livelli». Così Open AI, l’organizzazione sviluppatrice di ChatGPT, rassicura sull’intelligenza artificiale pochi giorni fa bloccata per l’Italia dal Garante della privacy. In una lettera ufficiale, la società ribadisce l’impegno di mantenere la sua tecnologia «sicura e vantaggiosa» non negando i pericoli su dati e protezione al centro del dibattito. E’ stato il garante italiano lo scorso 31 marzo a richiamare l’attenzione sulla tutela della privacy messa a rischio dal chatbot, bloccando ufficialmente l’app di intelligenza artificiale sul territorio nazionale. Una decisione a sorpresa che ora sembra far ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Riconosciamo che come qualsiasi altra tecnologia questi strumenti comportano rischia reali, per questo lavoreremo per garantire sicurezza a tutti i livelli». CosìAI, l’organizzazione sviluppatrice di, rassicura sulpochi giorni fa bloccata per l’Italia dal Garante della. In una lettera ufficiale, la società ribadisce l’impegno di mantenere la sua tecnologia «sicura e vantaggiosa» non negando i pericoli su dati e protezione al centro del dibattito. E’ stato il garante italiano lo scorso 31 marzo a richiamare l’attenzionetutela dellamessa a rischio dal chatbot, bloccando ufficialmente l’app di intelligenzasul territorio nazionale. Una decisione a sorpresa che ora sembra far ...

