chatGPT bannato in Italia dal GdP, i nostri dati non erano per niente protetti (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid chatGPT, il chatbot avanzato basato sull'intelligenza artificiale che ha preso d'assalto il mondo, è stato bandito in Italia per ordine dell'autorità nazionale per la protezione dei dati. In una dichiarazione rilasciata venerdì dal Garante della Privacy, è stato affermato che OpenAI non è stato trasparente riguardo alla sua raccolta di dati e non ha fornito alcuna base legale per la raccolta e l'archiviazione di massa di dati personali allo scopo di addestrare il suo algoritmo. Ha anche affermato che le risposte inaffidabili di chatGPT equivalgono a un trattamento impreciso dei dati personali e che OpenAI non è riuscita a implementare un filtro di età che impedisce ai minori di 13 anni di accedere e utilizzare la piattaforma. OpenAI ora ha 20 giorni per ...

