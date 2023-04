Charles Leclerc sempre più frustrato: “Vorrei finire la gara senza penalità” (Di giovedì 6 aprile 2023) È un inizio di stagione assolutamente da dimenticare per Charles Leclerc. Il monegasco, che ha iniziato il suo quinto campionato consecutivo alla guida della Rossa, ha ottenuto solamente sei punti nel Mondiale nell’unica gara in cui è riuscito a vedere la bandiera a scacchi: ovvero nell’appuntamento di Jeddah del 19 marzo scorso. Nelle altre due corse, in Bahrain e in Australia, l’alfiere del Cavallino ha dovuto alzare bandiera bianca. A Sakhir per problemi di affidabilità, mentre all’Albert Park di Melbourne a causa di un incidente al via con l’Aston Martin di Lance Stroll All’inizio del weekend australiano aveva dichiarato di puntare ancora al mondiale ma dopo la terza gara della stagione si ritrova decimo in classifica, a oltre 60 punti da Verstappen. E questa volta Charles non è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) È un inizio di stagione assolutamente da dimenticare per. Il monegasco, che ha iniziato il suo quinto campionato consecutivo alla guida della Rossa, ha ottenuto solamente sei punti nel Mondiale nell’unicain cui è riuscito a vedere la bandiera a scacchi: ovvero nell’appuntamento di Jeddah del 19 marzo scorso. Nelle altre due corse, in Bahrain e in Australia, l’alfiere del Cavallino ha dovuto alzare bandiera bianca. A Sakhir per problemi di affidabilità, mentre all’Albert Park di Melbourne a causa di un incidente al via con l’Aston Martin di Lance Stroll All’inizio del weekend australiano aveva dichiarato di puntare ancora al mondiale ma dopo la terzadella stagione si ritrova decimo in classifica, a oltre 60 punti da Verstappen. E questa voltanon è stato ...

