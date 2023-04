Charlene di Monaco è incinta | la pancia si vede e il bacio con Charlotte dice tutto

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 aprile 2023)ditorna in pubblico accanto ad Alberto per la messa commemorativa del Principe Ranieri e spuntano curve sospette che scatenano nuovamente i rumors su una possibile gravidanza. E poi c’è quelCasiraghi che sembra sugellare un’intesa tutta da mamme.di, il nuovo colore di capelli non piacediera dal 24 marzo che non si mostrava più in pubblico. L’ultima volta ha accompagnato Alberto dia un gala benefico dove ha scintillato indossando un abito di paillettes d’argento. L’indomani, come previsto, ha dato forfait al Ballo della Rosa sparendo nel nulla. Ma eccola tornare con suo marito e la famiglia Grimaldi quasi al gran completo per una messa in ricordo del Principe ...