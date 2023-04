Chanel Totti finisce al centro dei gossip di TikTok: “Sentiva il mio ex mentre stava con me e con una figlia a casa!” (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuova bufera mediatica in casa Totti ma questa volta i protagonisti non sono né Ilary e né Francesco, bensì la loro figlia Chanel Totti. Ebbene sì, dopo le tantissime vicende circa la separazione della coppia più amata ma anche più discussa d’Italia, adesso sembra arrivare un altro caso mediatico che vede protagonista la figlia Chanel. Con un video (diventato subito virale) pubblicato sulla piattaforma TikTok, l’influencer Martina De Vivo ha accusato l’ormai ex fidanzato Cristian Babalus di tradimento. Con chi? A quanto pare proprio con la figlia di Francesco e Ilary. La TikToker romana, mamma di una bambina, ha risposto a un commento di un utente che accusava il suo ex fidanzato (nonché padre della figlia) di averla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuova bufera mediatica in casama questa volta i protagonisti non sono né Ilary e né Francesco, bensì la loro. Ebbene sì, dopo le tantissime vicende circa la separazione della coppia più amata ma anche più discussa d’Italia, adesso sembra arrivare un altro caso mediatico che vede protagonista la. Con un video (diventato subito virale) pubblicato sulla piattaforma, l’influencer Martina De Vivo ha accusato l’ormai ex fidanzato Cristian Babalus di tradimento. Con chi? A quanto pare proprio con ladi Francesco e Ilary. Laer romana, mamma di una bambina, ha risposto a un commento di un utente che accusava il suo ex fidanzato (nonché padre della) di averla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ylllenya : La questione Chanel Totti mi mette ansia! Una ragazzina di 16 anni data in pasto ai social! I commenti su una minor… - IsaeChia : Chanel Totti finisce al centro dei gossip di TikTok: “Sentiva il mio ex mentre stava con me e con una figlia a casa… - ArgentineBlood : Aurora Ramazzotti da sempre criticata perché 'la mamma è più bella della figlia' Chanel Totti oggi viene criticata… - letterstohaz : Il drama di Chanel Totti, su tik tok mi sta appassionando voglio altri contenuti - hznll28 : RT @DeevGioia: Mi sono imbattuta per caso in un tiktok di Martina De Vivo (non so chi sia) e ho scoperto che il fid l’ha tradita con Chanel… -