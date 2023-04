'Chanel Totti è l'amante del mio ex': la bomba della tiktoter Martina De Vivo (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo quanto riporta Leggo , tutto sarebbe cominciato dal commento di un utente che accusava l'ex fidanzato di Martina , e padre di sua figlia, di averla tradita: 'Abbiamo visto il tuo ex con ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo quanto riporta Leggo , tutto sarebbe cominciato dal commento di un utente che accusava l'ex fidanzato di, e padre di sua figlia, di averla tradita: 'Abbiamo visto il tuo ex con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spacciatricedi3 : ma aurora celli che commenta il tik tok di milena di alessio&milena dove dice che nella vita si nasce o come chanel… - zaccavgni : io vivo per le frecciatine di Aurora Celli e Martina De Vivo a Chanel Totti la mia vita quelle due - 10_lasere : RT @ollycaly: sfamandomi con il drama di chanel totti cristian babalus e martina de vivo - albaexsenzapepe : ma in che senso chanel totti ha 15 anni????? - ylllenya : La questione Chanel Totti mi mette ansia! Una ragazzina di 16 anni data in pasto ai social! I commenti su una minor… -