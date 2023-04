Chanel Totti al centro del gossip bomba | le accuse della star di TikTok | “E’ l’amante del mio ex” – VIDEO

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo i genitori, Francescoe Ilary Blasi, a finire aldelè stata la figlia. La ragazza è stata tirata in ballo da unadi, Martina De Vivo, che l’ha accusata sul noto social di essere statadi Cristian Babalus, suo ex fidanzato nonché padre di sua figlia. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siaaaaaa4000 : Comunque io ho una marea di cose da studiare ma sto dietro agli oriele Sto dietro a tik tok dove Chanel Totti ha f… - lacittanews : Chanel Totti amante del padre della figlia di Martina De Vivo, ecco cosa è successo e il video sfogo della mamma tr… - lacittanews : Chanel Totti amante di Cristian Babalus: chi è l'ex fidanzato e padre della figlia di Martina De Vivo? Età, foto, T… - CineGiornale1 : “Il padre di mia figlia mi tradisce con te”: la famosa TikToker accusa Chanel Totti | Relazione clandestina… - andreastoolbox : 'Chanel Totti è l'amante del padre di mia figlia': lo sfogo di Martina De Vivo - -

Non ha ancora compiuto diciotto anni maè già finita al centro del gossip. La figlia di Ilary e, che il prossimo maggio compirà 16 anni, è stata pesantemente accusata dalla tiktoker Martina De Vivo, che si è lasciata ...Finisce nel ciclone, figlia di Francescoe Ilary Blasi. Le accuse di una famosa tiktoker alla 15enne. Da una parte mamma e papà in fase di divorzio con non pochi problemi a trovare un accordo, dall'...è stata accusata su Tik Tok dall'influencer Martina De Vivo: 'Lei è l'amante del mio ex' 'è l'amante del mio ex ragazzo e padre di mia figlia '. A lanciare questa bomba è la ...

Martina De Vivo – tiktoker romana – durante la giornata di ieri, ha postato un Tiktok in cui accusava il suo ex fidanzato di averla tradita con Chanel Totti. La ragazza ha raccontato la sua versione ...Così Ilary punterebbe ad accollare in toto al padre le spese extra per i figli, mentre lui ambirebbe a un fifty fifty. «Chanel Totti è l'amante del mio ex ragazzo e padre di mia figlia», lo sfogo ...