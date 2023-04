CGIL e FIOM chiariscono i contenuti dell’accordo sulla cassa integrazione Acciaierie d’Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) Tuona così il segretario generale della CGIL di Taranto, Giovanni D’Arcangelo, nella conferenza stampa indetta insieme alla FIOM CGIL locale, regionale e nazionale per fare il punto sulla condizione dei lavoratori di Acciaiarie d’Italia, ILVA in AS e appalto. Noi non siamo il sindacato che vuole lo stabilimento siderurgico con ciclo integrale così com’è, non siamo il sindacato che ha disdettato l’accordo del 6 settembre del 2018, siamo il sindacato che non ha paura della transizione, che guarda al futuro ma che vuole poter assicurare maggiore trasparenza nella gestione degli ammortizzatori sociali – dice il segretario della FIOM CGIL di Taranto, Francesco Brigati – e il recente accordo che abbiamo sottoscritto in sede ministeriale sulla ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 aprile 2023) Tuona così il segretario generale delladi Taranto, Giovanni D’Arcangelo, nella conferenza stampa indetta insieme allalocale, regionale e nazionale per fare il puntocondizione dei lavoratori di Acciaiarie, ILVA in AS e appalto. Noi non siamo il sindacato che vuole lo stabilimento siderurgico con ciclo integrale così com’è, non siamo il sindacato che ha disdettato l’accordo del 6 settembre del 2018, siamo il sindacato che non ha paura della transizione, che guarda al futuro ma che vuole poter assicurare maggiore trasparenza nella gestione degli ammortizzatori sociali – dice il segretario delladi Taranto, Francesco Brigati – e il recente accordo che abbiamo sottoscritto in sede ministeriale...

