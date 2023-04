Cev Champions League | Novara ok nella semifinale di andata contro l’Eczacibasi 

(Di giovedì 6 aprile 2023) Successo casalingo di prestigio per la Igorche nell’delladella Cevha avuto la meglio sull’Eczacibasi. Il risultato finale di 3-2 ha dunque messo su buoni binari il doppio confronto che vedrà il suo remake in terra turca mercoledì prossimo 12 Aprile. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente quello che è successo. Cevparte forte in(Crediti foto: Igor VolleyFacebook)all’inizio non ha voluto dare respiro alle avversarie, essendo consapevole della pericolosità della gara. Sospinta dunque da un Pala Igor tutto esaurito, è riuscita ad imporsi nei primi due set 25-23 e 25-19. ...

