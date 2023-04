Cessione del credito: ora si potrà riavere in questa banca (Di giovedì 6 aprile 2023) Si sblocca la situazione dei crediti bloccati grazie all’iniziativa dell’importante gruppo bancario Si sblocca la vicenda dei crediti bloccati reltivamente alla questione superbonus. In realtà, è uno dei gruppi bancari più importanti in Italia che ha sbloccato la situazione incamerando i crediti dalle imprese edili e iniziando a dare in cambio la liquidità di cui L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 aprile 2023) Si sblocca la situazione dei crediti bloccati grazie all’iniziativa dell’importante grupporio Si sblocca la vicenda dei crediti bloccati reltivamente alla questione superbonus. In realtà, è uno dei gruppiri più importanti in Italia che ha sbloccato la situazione incamerando i crediti dalle imprese edili e iniziando a dare in cambio la liquidità di cui L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Inaudita cialtronata del governo in extremis sul DL cessione crediti: chi nel 2022 è incapiente (= non riesce a sca… - GianniGirotto : #SUPERBONUS E #APPALTI - I SINDACATI SI UNISCONO ALLE NOSTRE PROTESTE NON hanno risolto la tremenda emergenza dei €… - c_appendino : Eliminare il meccanismo di cessione del credito da un giorno all'altro e non risolvere l'incaglio della cessione de… - Ilmiodiabete : Il governo russo ha approvato la cessione delle attività in Russia della multinazionale spagnola Inditex al gruppo… - JuventvsNews : RT @CalcioFinanza: Premier League, delle mail rivelano pressioni dal Governo inglese per favorire la cessione del #Newcastle a PIF https://… -