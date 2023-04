Cesari: «Massa ha sentito tutto ma nel referto non ha scritto nulla!» (Di giovedì 6 aprile 2023) Graziano Cesari ha commentato la decisione del Giudice Sportivo riguardo le squalifiche di Juventus-Inter. Ha poi detto la sua sul comportamento dell’arbitro Massa. Massa – Graziano Cesari ha parlato in video pubblicato sul Twitter di Sport Mediaset, riguardo la decisione sulle squalifiche di Juventus-Inter: «Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la rissa al termine di Juventus-Inter erano ampiamente prevedibili. Cuadrado, il più agitato in campo si è preso tre giornate. Il minimo per una condotta violenta. Handanovic e Lukaku fermi un turno. Anche la tribuna sud dello stadio bianconero è stata sanzionata. A refertare gli insulti e la urla razziali sono stati però tre rappresentati della procura federale. Massa non ha refertato nulla. Eppure era lì quando stava battendo il rigore, sentiva ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Grazianoha commentato la decisione del Giudice Sportivo riguardo le squalifiche di Juventus-Inter. Ha poi detto la sua sul comportamento dell’arbitro– Grazianoha parlato in video pubblicato sul Twitter di Sport Mediaset, riguardo la decisione sulle squalifiche di Juventus-Inter: «Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la rissa al termine di Juventus-Inter erano ampiamente prevedibili. Cuadrado, il più agitato in campo si è preso tre giornate. Il minimo per una condotta violenta. Handanovic e Lukaku fermi un turno. Anche la tribuna sud dello stadio bianconero è stata sanzionata. A refertare gli insulti e la urla razziali sono stati però tre rappresentati della procura federale.non ha refertato nulla. Eppure era lì quando stava battendo il rigore, sentiva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Cesari: «Massa ha sentito tutto ma nel referto non ha scritto nulla!» - - infoitsport : Cesari: 'Juve-Inter gara 'maledetta' da arbitrare, Massa in rampa di lancio' - infoitsport : Cesari: «Massa in rampa di lancio, si è preso i complimenti di Rocchi» - ARappazzo : @sportmediaset siete in evidente malafede ! #Cesari non ha speso una parola su questo fallo precedente al tocco di… - blink187blink : Cesari 'Massa ci ha pensato un attimino' non ha pensato niente, ha solo avuto bisogno di razionalizzare l'inevitabi… -