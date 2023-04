Cesare investito da un camion | l’hanno operato | come sta adesso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Incidentistradali #SanLorenzo Auto investe pedone nel cuore di Napoli e fugge: i carabinieri arrestano un uomo… -

Rosaroll i carabinieri, su segnalazione del 112, sono intervenuti per un investimento pedonale. I militari erano distanti poche centinaia di metri e si sono messi all'inseguimento dell'auto che,

L'uomo, un 38enne del Bangladesh, è stato investito in zona Cesare Rosaroll. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e si sono messi all'inseguimento dell'auto che, non prestando soccorso, era ...In via Cesare Rosaroll, a Napoli, i Carabinieri della compagnia Napoli Stella - su segnalazione del 112 - sono intervenuti per un investimento pedonale.