“Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata”: si tratterebbe di una famosa giornalista (Di giovedì 6 aprile 2023) Cesare Cremonini continua a far parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale. Il cantautore bolognese è notoriamente un Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 6 aprile 2023)continua a far parlare di sé per la sua movimentata vita sentimentale. Il cantautore bolognese è notoriamente un Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bott93 : Cesare Cremonini (2014) Rina Sawayama (2023) Francesca Michielin (2023) Tra il primo e l'ultimo a cui sono andato… - RZironda : RT @fanpage: Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, Cesare Cremonini avrebbe ritrovato l’amore La fortunata sarebbe “una… - larampait : #CesareCremonini e la nuova #fiamma: sarebbe una #giornalista del #Tg1 - laciccina : Cesare Cremonini si è rifidanzato e anche a questo giro non con me. ?? - IsaeChia : Cesare Cremonini, flirt in corso con un volto tv? Ecco chi potrebbe essere -