Dopo la fine della lunga storia d'amore con la studentessa Martina Maggiore, alla quale aveva anche dedicato la canzone Giovane stupida, Cesare Cremonini avrebbe voltato pagina accanto a un volto noto della televisione. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi, in edicola in questi giorni. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, il cantautore avrebbe un flirt con una giornalista della Rai: (…) Sembra che il cuore di Cesare Cremonini sia tornato a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d'amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo. Chi potrebbe essere la donna che ha rubato il cuore all'ex frontman dei Lunapop? Stando a un rumor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laciccina : Cesare Cremonini si è rifidanzato e anche a questo giro non con me. ?? - IsaeChia : Cesare Cremonini, flirt in corso con un volto tv? Ecco chi potrebbe essere - IOdonna : Secondo il settimanale Chi, si tratterebbe di una giornalista Rai. Ma secondo Dagospia, si tratta di un volto di Sk… - direpuntoit : Sui social è partito il totonomi sulla possibile nuova fidanzata di Cesare Cremonini. #Edicola #Chi #Tg1 - GammaStereoRoma : Cesare Cremonini - La nuova stella di broadway -