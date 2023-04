Cerca di uccidere l'ex compagna e la sorella e poi si suicida, dramma a Trento (Di giovedì 6 aprile 2023) Trento, 6 apr. - (Adnkronos) - Prima tenta di uccidere due sorelle e poi si suicida. E' accaduto a Vignole di Arco, in Trentino nella notte quando un 43enne ha Cercato di uccidere le due donne, una delle quali sembra essere una sua ex compagna. L'uomo poi si è tolto la vita. Le due donne sono ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Santa Chiara a Trento. Indagano i Carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023), 6 apr. - (Adnkronos) - Prima tenta didue sorelle e poi si. E' accaduto a Vignole di Arco, in Trentino nella notte quando un 43enne hato dile due donne, una delle quali sembra essere una sua ex. L'uomo poi si è tolto la vita. Le due donne sono ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Santa Chiara a. Indagano i Carabinieri.

